شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": نستعد لافتتاح مقر للحزب بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكد "حسب الله" أن الهدف الرئيسى من وجود مقر جديد للحزب بالعاصمة الإدارية الجديدة هو تواصل أمانة الاتصال السياسى بالحزب مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها العام المقبل للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا: " سنقدم الدعوة لسياسيين وبرلمانيين وإعلاميين عند افتتاح المقر الجديد للحزب".

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ولفت "حسب الله" إلى أن حزبه سيكون أول كيان سياسى يجهز لافتتاح مقر جديد له بالعاصمة الإدارية الجديدة.