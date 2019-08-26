شكرا لقرائتكم خبر عن "اعلام البرلمان" تحدد أولوياتها فى الدور المقبل..محاربة الشائعات بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستهتم خلال دور الانعقاد المقبل، بالموضوعات ذات الصلة باختصاص اللجنة، منها ملفات الاعلام الذى يستحوذ على قدر كبير من الأهمية فى ظل رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية فى الارتقاء بمنظومة الإعلام فى مصر بكافة الأشكال، سواء مسموع أو مرأى أو الكترونى أو مقروء.

وأضاف "مصطفى"، أن اللجنة ستستكمل انجازاتها التشريعية، وتحديداً لمحاربة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى، والبناء على ما تم إنجازه من قوانين الإعلام بما يصب فى خانة التعبير عن الرأى بكل حرية، والارتقاء بالوعى وبث روح الامل والتفائل فى نفوس الشباب نظراً لما يتم من محاولة تشويه هويتنا المصرية.

وأشار أمين سر لجنة الإعلام، إلى أن اللجنة ستولى اهتمام كبير أيضاً بملف الاثار، بتوصياتنا بمزيد من التأمين لمخازن الاثار بناء على طلبات إحاطة قدمها عدد من النواب، والمساهمة فى إنجاح المشروعات القومية القائمة، كالمتحف المصرى الكبير، ومنطقة الهرم، وغيرها.

Advertisements