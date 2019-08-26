ترامب: إيران يمكن أن تحصل على تسهيلات ائتمانية بضمان نفطها

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران يمكن أن تحصل على مساعدة اقتصادية من خلال "تسهيلات في صورة خطاب ائتمان" بضمان نفطها.

ورداً على سؤال بشأن إشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تعويض اقتصادي" لإيران مقابل إجراء تغييرات على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال ترامب إن إيران "قد تحتاج إلى بعض المال لتجاوز مرحلة صعبة".

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عقب قمة مجموعة السبع: "إذا كانوا بحاجة إلى المال، فمن المؤكد أنه يمكنهم أن يحصلوا عليه بضمان النفط، وهو ضمان كبير بالنسبة لي، ولديهم الكثير من النفط".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لذلك نحن نتحدث عن تسهيلات في صورة خطاب ائتمان.. سيكون من دول عديدة.. سيتم سداده على الفور وبسرعة كبيرة."