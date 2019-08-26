ترامب: يمكنني دعوة بوتين لقمة مجموعة السبع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن أن يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة السبع العام القادم ، ولكنه غير متأكد مما إذا كان الأخير سيلبي الدعوة.
ووصف ترامب بوتين بأنه "شخص أبي" وأنه سيكون من "الصعب عليه للغاية" أن يأتي ضيفا إلى ناد كان يوما عضوا فيه.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستستضيف قمة العام القادم، حيث تتناوب دول المجموعة على استضافتها.
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