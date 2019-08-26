"نزاع عسكري واسع في الشرق الأوسط".. روسيا تحذر من مخاطر غارات الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذرت روسيا من خطورة الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد التوتر عقب مثل هذه العمليات قد يؤدي إلى اندلاع نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، الاثنين، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، إن "التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة" عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل منذ 24 أغسطس الحالي في سوريا ولبنان "يثير قلقا بالغا لدى موسكو".

وأضافت الوزارة: "أشار الجانب الروسي مرارا إلى خطورة مثل هذه التصرفات في الأجواء الإقليمية المتوترة لأقصى درجة، وحذرت من إمكانية أن تؤدي إلى نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته".

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وجددت روسيا دعوتها "كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".

ونفذت القوات الإسرائيلية منذ ليلة الأحد الماضي، في غضون أقل من يومين، عدة عمليات عسكرية طالت كلا من سوريا ولبنان وكذلك العراق.

وليلة الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية على أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة.