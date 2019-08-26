صور- اختيار 3064 متقدمًا لشغل الوظائف الإشرافية في "تعليم الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، المقابلات لاختيار 3064 شخصًا لشغل الوظائف الإشرافية وهي "وكيل إدارة تعليمية، مدير مدرسة، وكيل مدرسة، موجه عام، موجه أول، موجه".

ويترأس اللجنة يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، والظاهر بيبرس محمد، مدير مديرية التنظيم والإدارة.

وتضم اللجنة المنعقدة بمدرسة زهران للغات في عضويتها، أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء على مستوى الجمهورية، والدكتورة ميسون سعد، وكيل كلية التربية، وطارق فهمي، نقيب المعلمين بالإسكندرية وآخرون.

وأفاد بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية على مستوى المديرية بلغ 2075 شخصًا.