رئيس وزراء السودان يبحث استشراف مستقبل جديد للعلاقات الخارجية

بحث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك مع وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب ، اليوم الاثنين ، استشراف مستقبل دبلوماسي جديد للعلاقات السودانية الخارجية.
وقال مجلس الوزراء السوداني ، في بيان ، إن حمدوك أطلع على أهم الملفات
لقائه حمدوك ، أن اللقاء تطرق لمناقشة القضايا الرئيسية فيما يتعلق بمشاركة وتفاعل السودان مع المجتمع الدولي في ضوء الحقائق التي فرضتها الثورة..مشيرا إلى أن اللقاء أكد على الخطوات التي يجب القيام بها بشأن القضايا الآنية والمستقبلية للدبلوماسية السودانية.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب ، في تصريحات صحفية عقب
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