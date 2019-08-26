الخارجية الروسية تحذر رعاياها بشأن وقوع اضطرابات في عمل وسائل النقل في مدريد ولندن

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مواطنيها من تغيير توقيت أو إلغاء الرحلات الجوية في مطار مدريد الدولي وذلك بسبب إضراب موظفي شركة الطيران الأسبانية "إيبيريا" .

وقالت الخارجية في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: " ستشهد إسبانيا يومي 30 و31 أغسطس في مطار مدريد الدولي إضرابا لموظفي