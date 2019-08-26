حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مواطنيها من تغيير توقيت أو إلغاء الرحلات الجوية في مطار مدريد الدولي وذلك بسبب إضراب موظفي شركة الطيران الأسبانية "إيبيريا" .
وقالت الخارجية في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: " ستشهد إسبانيا يومي 30 و31 أغسطس في مطار مدريد الدولي إضرابا لموظفيشركة الطيران الجوية الوطنية (إيبيريا) وقد تكون هناك تغييرات في الجدول أو إلغاء للرحلات ، فيما سينظم عمال مترو الأنفاق في لندن إضرابا جزئيا يوم 29 أغسطس لمدة 24 ساعة على الخط المركزي وعلى خط فيكتوريا، وقد يكون هناك تأخير في حركة القطارات، وزيادة الضغط على وسائل النقل العام البديلة".
يشار في هذا الصدد إلى أن ركاب مطار" الـ برات" في برشلونة كانوا قد واجهوا مشاكل مماثلة ، في وقت سابق، حيث قام موظفو شركة الطيران الوطنية "إيبيريا" بتنفيذ إضراب عن العمل في أواخر أغسطس ، ويعتزم عمال "إيبيريا" تنظيم أضرابات هناك مرة أخرى يومي 30 و31 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية تحذر رعاياها بشأن وقوع اضطرابات في عمل وسائل النقل في مدريد ولندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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