قال رئيس البرلمان الوطني الباكستاني أسد قيصر: إن كشمير تعد أجندة غير مكتملة لتقسيم شبه القارة الهندية. ودعا أسد قيصر المملكة المتحدة إلى لعب دورها؛ لحل قضية كشمير وفق قرارات الأمم المتحدة وطموحات ورغبات الشعب الكشميري. قرارات الأمم المتحدة وطموحات ورغبات الشعب الكشميري. جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان الوطني الباكستاني في مكتبه بإسلام آباد اليوم مع وفد برلماني بريطاني يزور باكستان حاليًا. وفد برلماني بريطاني يزور باكستان حاليًا. وشدد رئيس البرلمان الباكستاني على أن الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الهند؛ لإلغاء وضع الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان تعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الباكستاني يدعو بريطانيا لحل مشكلة كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.