ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيرانى إذا ما توافرت الظروف الملائمة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، إذا ما توافرت الظروف الملائمة.
وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش أعمال قمة مجموعة الـ٧ التي تختتم أعمالها اليوم في مدينة بياريتز الفرنسية، إن الوقت لم يكن قد حان بعد لمقابلة وزير الخارجية الإيراني الموجود حاليا في
وأوضح ترامب أن ايران قد تغيرت وأصبحت راعية للإرهاب في العالم وتدعم الإرهاب في 18 نقطة من نقاط النزاع في المنطقة، وقد سبق وأعطينا إيران فرصة لتتراجع عن موقفها.
ايران ولكن لا يجب السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
وأكد ترامب أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام الحاكم في
ووصف ترامب الاتفاق النووي المبرم مع إيران بأنه كان مضحكا حيث يعطيها امتيازات تقدر ب١٥٠مليار دولار دون الحصول منها على شئ في المقابل.
وبالنسبة للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، قال ترامب إن بكين قالت إنها تريد إيجاد حل هادئ للنزاع التجاري مع أمريكا والعودة إلى الوضع الإيجابي، مشيرا إلى أن البضائع الصينية الواردة الى الولايات المتحدة لا تراعي ولا تحترم قواعد المنافسة العادلة.
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