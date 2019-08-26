ماكرون: المشاركون في قمة الدول السبع حريصون على بث رسالة إيجابية ومشتركة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن المشاركين في قمة المجموعة الصناعية السبع الكبرى المنعقدة حاليًا في بلدة "بياريتز" الفرنسية كانوا حريصين حقًا على بث رسالة إيجابية ومشتركة في

أعقاب نقاشاتهم التي تطرقت إلى العديد من الموضوعات.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه على

الرغم من أن فعاليات القمة تخللها بعض المضايقات والعديد من التوقعات والتوترات والنزاعات، إلا أن جميع رؤساء الدول المشاركة قاموا بالعمل وقدموا نقاشات مثمرة للغاية عقدت منذ مساء أول أمس السبت، موجًها الشكر لهم على ذلك .