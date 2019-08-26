توجيه بوقف إطلاق النار بثلاث محافظات يمنية

وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن توجيه وزير الدفاع جاء استجابةً لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار في المحافظات الجنوبية.



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