الاتحاد الأوروبي يدعو لندن لتسديد فاتورتها حتى بدون اتفاق حول بريكست

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إنه يتعين على بريطانيا تسديد فاتورة بقيمة 43 مليار يورو في إطار الوفاء بتعهداتها لدى الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا اندريفا، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، "يجب احترام كل التعهدات التي قطعتها الدول الأعضاء ال28. وهذا ينطبق على سيناريو بريكست بدون اتفاق بحيث سيتعين على بريطانيا الوفاء بكل التعهدات التي قطعتها خلال انضمامها للاتحاد الأوروبي".

وأضافت "تسديد الحسابات أساسي لبدء علاقة جديدة تقوم على الثقة المتبادلة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مراراً أنه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد بدون اتفاق، فلن تضطر لتسديد مبلغ 39 مليار جنيه (43 مليار يورو) في إطار احترام تعهداتها مع الاتحاد لدى تطبيق بريكست.

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وقال، أمس الأحد، لقناة "آي تي في" البريطانية إنه في هذه الحال لن تكون هذه الأموال "مستحقة".

وبحسب جونسون، سيخصص هذا المبلغ للمساهمة في معالجة التداعيات المرتبطة بالخروج بدون اتفاق.

ويتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر لكن سبل التوصل الى اتفاق لخروج منظم تصطدم بمسألة الحدود الإيرلندية.

والاتفاق المبرم بين لندن والاتحاد الأوروبي في 2018 والذي رفضه البرلمان البريطاني مراراً يتضمن آلية تعرف ب"شبكة الأمان" تعارضها بريطانيا.

وهذه الآلية المثيرة للجدل ترمي لتفادي نشوء حدود بعد بريكست بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.