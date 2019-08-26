عون: هجوم طائرتين إسرائيليتين في لبنان إعلان حرب

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن الهجوم بطائرتين إسرائيليتين مسيرتين على العاصمة بيروت كان "بمثابة إعلان حرب".
وأوضح مكتب عون نقلاً عنه قوله على "تويتر" إن لبنان له الحق في الدفاع عن نفسه.
ونقل المكتب عن عون "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".
وتحطمت طائرتان مسيرتان، في وقت مبكر أمس الأحد، في ضاحية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
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وأضاف عون "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريق".
وقالت الرئاسة إن عون بحث الاعتداء الإسرائيلي مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان يان كوبيش.
وأبلغ عون كوبيش بأن الهجومين على ضاحية في بيروت وسهل البقاع ينتهكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب في يوليو 2006.
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