ميركل: هناك فرصة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بوجود فرصة أمام العملية السياسية في سوريا ،مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة للدستور أحرزت تقدماً.

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع بياريتز الفرنسي، قالت ميركل، اليوم الإثنين، إن "مثل هذه العملية يمكن أن تبدأ قريباً، فالأعمال التحضيرية أحرزت تقدماً على نحو واسع النطاق".

وأضافت ميركل أن نجاح مثل هذه الجهود سيعني "إمكانية البدء في الحديث عن المستقبل السياسي في سوريا وذلك لأول مرة بصورة منسقة". وأكدت المستشارة أنه بدون هذه العملية فإن من غير الممكن التفكير في كيفية مساعدة سوريا في إعادة الإعمار.

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يشار إلى أن المحادثات حول تشكيل لجنة الدستور في سوريا تأخرت أكثر من المتوقع لها إذ إن هناك خلافاً بالدرجة الأولى حول من يشترك في تمثيل هذه اللجنة.

كان قد تم الاتفاق على تشكيل اللجنة في 2018 لِيُسْنَدَ إليها إعداد دستور للبلاد التي تشهد الحرب الأهلية فيها عامها التاسع حالياً. وقد أودى هذا الصراع بحياة ما لا يقل عن 400 ألف شخص.

وتأجج الصراع في الأسبوع الماضي حول منطقة إدلب آخر المعاقل الكبيرة لقوات المعارضة في سوريا.