بولسونارو يحذر ماكرون من التدخل في شؤون البرازيل الداخلية

حذر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو القوى الأجنبية من التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم مساعدة من جانب مجموعة الدول السبع لجهود مكافحة الحرائق في غابات الأمازون المطيرة.

وقال بولسونارو، في تغريدة على تويتر، "نحن لن نقبل أن يشن الرئيس ماكرون هجمات غير منطقية ولا مبررة بشأن الأمازون، ولا أن يخفي نواياه من وراء فكرة تحالف مجموعة السبع لإنقاذ الأمازون، كما لو كنا مستعمرة أو منطقة مشاع".

وقال ماكرون إن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعهدوا بتقديم مساعدات عاجلة لمكافحة الحرائق المروعة في غابات الأمازون بقيمة 20 مليون دولار، وإنهم سوف يدعمون مبادرة أوسع لمنطقة الأمازون تعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

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