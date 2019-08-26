الجيش الجزائري يدعو إلى التركيز لتنظيم انتخابات رئاسية

دعا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، مجدداً تمسك الجيش بالخيار الدستوري للخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر.

وأشاد قايد صالح، في كلمة له على هامش إشرافه على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ، انطلاقاً من الغواصتين "الونشريس" و"الهقار" ضد أهداف سطحية بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير غربي الجزائر، بما وصفه "الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار".

كما نوّه بـ"النتائج المشجعة المحققة في وقت قصير"، داعياً كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر، إلى تلبية نداء الوطن، والمساهمة في إثراء الحوار الوطني.

وحذّر من "المساس بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل المساومة بأي حال من الأحوال". وقال إن المرحلة المفصلية التي تمر بها الجزائر تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر، مؤكداً أن الجيش الجزائري تعهد بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار، وفقاً لمقاربة مدروسة بعناية.

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وأضاف أن "هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها، هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها، ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها، سنكشف عنها في الوقت المناسب".

كما حذّر من بعض "الأصوات المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، والتي تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب".

وجدّد قائد الجيش الجزائري دعوته إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تعد ضماناً أساسياً لتجاوز الوضع الراهن.

كما توجه إلى رجال العدالة بأسمى آيات التقدير والتشجيع، على الجهود التي يبذلونها في مكافحة آفة الفساد، مجدداً تعهد الجيش بمرافقتهم وتقديم الضمانات الكافية لهم لأداء مهامهم النبيلة، بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغوطات.