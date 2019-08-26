ترامب: خطة السلام قد تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن خطة السلام في الشرق الأوسط، ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر القادم.

وفي كلمة للصحفيين، قال ترامب إن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، وأعرب عن اعتقاده بأن "الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأميركي وإبرام اتفاق سلام".

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