كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بري" يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اتصاﻻ هاتفيا من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وذلك بعد "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت"، اليوم الاثنين.

وعبر الغانم في مكالمته مع بري، عن استنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي للعدوان الإسرائيلي، الذي استهدف لبنان، مبديا كل اﻻستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة العدوانية اﻻسرائيلية، بحسب فضائية "إن بي إن" اللبنانية.