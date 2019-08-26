كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تسجل 12 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 12 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1215 في 30 ولاية، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك زيادة نسبتها واحدا في المائة في حالات الإصابة بالمرض الشديد العدوى والذي قد يؤدي إلى الوفاة حتى 22 أغسطس.