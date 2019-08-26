كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقال نحو مئة شركة دولية إلى هولندا بسبب بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت نحو مئة شركة دولية إلى هولندا، منذ استفتاء بريكست في يونيو 2016، فيما تبدي 325 شركة أخرى اهتمامها بذلك في ظل الغموض المحيط بالطلاق بين لندن وبروكسل.

تبدي الشركات البريطانية اهتماماً كبيراً بالانتقال إلى هولندا، لكن شركات أمريكا الشمالية، وآسيا، وأستراليا، تفكر في هذا الاحتمال، حسب ما أعلن جهاز الاستثمار الأجنبي الهولندي، اليوم الإثنين.

ووفقاً لـ "24" قال رئيس الجهاز يورن نيلاند، إن "الشك المتزايد في المملكة المتحدة والاحتمال المتزايد للخروج دون اتفاق"، يعرقلان أنشطة هذه الشركات.

وأضاف "لهذا السبب، يتجه عدد متزايد من الشركات نحو هولندا قاعدةً جديدةً لها في الأسواق الأوروبية".

وأدى انتقال أول 62 شركة بسبب بريكست إلى إيجاد نحو 2500 وظيفة، بإضافةً إلى 310 ملايين يورو من الاستثمارات في هولندا، حسب ما أفاد به التلفزيون والإذاعة الحكوميان.

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وبين آخر المنتقلين إلى هولندا، وكالة بلومبرغ المالية والمقر الأوروبي لقناة ديسكفري.

وأكد جهاز الاستثمار أن لدىمعظم هذه المؤسسات "أسباب ملحة، مثل التراخيص المصرفية، أو حقوق البث التي تسمح لها بالبقاء نشطة في الاتحاد الأوروبي".

واعتبر أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خبراً سيئاً لهولندا، لكن ذلك سيدفع مزيداً من الشركات إلى اختيار بلدنا في السنوات المقبلة".

وبسبب الخشية من فوضى الاستعدادات لبريكست، أعلن عملاقا الأجهزة الإلكترونية اليابانية "سوني"، و"باناسونيك"، منذ أشهر نقل مقريهما الأوروبيين من المملكة المتحدة إلى هولندا.

وخسرت لندن وكالة الأدوية الأوروبية التي غادرت إلى أمستردام.

وتحدد موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من حصوله دون اتفاق ما من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات كبرى في العلاقات التجارية.