كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الصين تضررت كثيرا ولا خيار لديها سوى التوصل لاتفاق معنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الصين تضررت كثيرا بفعل الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية. مشيرا إلى أنه ليس أمام بكين سوى التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بياريتس، على هامش قمة مجموعة السبع: "الصين خسرت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة وهي تريد التوصل لاتفاق معنا بأقرب وقت".

وأضاف "أعتقد بأن الرئيس الصيني ذكي جدا، ويعرف بأنه لا يمكنه أن يخسر 3 ملايين فرصة عمل خلال فترة قصيرة، ولهذا السبب أعتقد بأنه يريد التوصل لاتفاق، فلا خيار أمام الصينيين".