كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء اليمن يوجه بإدراج الوحدات المنضمة للشرعية ضمن قوام الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء معين عبد الملك وجه بإدراج كافة الوحدات التي انضمت للشرعية ضمن الجيش.
وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يوجه بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.