كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماكرون": "روحاني" أبدى استعداده للقاء "ترامب" في محاولة لإيجاد صيغة للاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني أبدى استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لإيجاد صيغة للاتفاق.

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه على إيران أن تتحلى بمسئوليتها وتلتزم بالأمن في منطقة الخليج.

وأكد "ماكرون"، أن الوضع الاقتصادي غير مستقر ونسعى لإيجاد حلول على المستوى الدولي.

