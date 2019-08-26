14 مليون مسافر عبروا مطارات المملكة منذ بداية العام بارتفاع 12 % عن العام الماضي

أفاد المكتب الوطني للمطارات، اليوم الاثنين، أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة سجل ارتفاعا بنسبة 11.95في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن 14 مليون و63 ألفا و995 مسافر عبروا مختلف البنيات المطارية ما بين يناير ومتم يوليوز الماضي، مقابل 12 مليون و562 ألفا و287 مسافرا خلال الفترة نفسها من 2018.

وأضاف أن النقل الجوي للركاب شهد خلال شهر يوليوز الماضي زيادة بلغت 14.24في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، حيث بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة في تلك الفترة، حسب التقرير الشهري للمكتب، ما مجموعه مليونين و394 ألف و773 مسافرا.

وعرف مطار محمد الخامس الدولي أعلى نسبة استقبال بتسجيله 5 ملايين و751 ألفا و323 مسافرا، ما يمثل 89ر40 في المائة من العدد الإجمالي للمسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة إلى حدود متم يوليوز من السنة الجارية، مقابل 5 ملايين و485 ألفا و196 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018.

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فيما استقبل مطار مراكش -المنارة ثلاثة ملايين و636 ألفا و864 مسافرا، أي 25.86في المائة من مجموع المسافرين، يليه مطار أكادير بمليون و150 ألفا و423 مسافرا (8.18 في المائة)، ومطار فاس سايس ب 814 ألفا و979 مسافرا (5.79 في المائة).

ومن جهة ثانية، ذكر المكتب أن حركة الطائرات بلغت خلال يوليوز الماضي 20 ألف و15 حركة، مسجلة ارتفاعا وصلت نسبته إلى 14.23 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.

أما حركة الطائرات التجارية، فقد سجلت في الشهر الماضي تراجعا بمعدل ناقص 1ر0 في المائة مقارنة بشهر يوليوز من السنة الماضية، بعد تسجيلها لـ 19 ألف و469 حركة.

كما أن حركة الشحن سجلت بدورها انخفاضا بناقص 4.84 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018، بعدما وصلت إلى 7838.21 طن مقابل 8236.68 طن.