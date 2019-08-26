بوطيب يعود لمصر بعد فترة “راحة وعلاج” في فرنسا

من المتوقع أن يحل خالد بوطيب، اللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق الزمالك المصري، اليوم الإثنين، بالقاهرة، وذلك من أجل الالتحاق بتداريب فريقه، استعدادا للقادم من المباريات المحلية والقارية.
وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن اللاعب الدولي المغربي، سيحل اليوم بمصر، بعد أن كان قد خضع لفترة علاج في أحد المصحات الخاصة بفرنسا، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن مهاجم “الأسود”، سينتظم في تداريب الفريق المصري، ابتداءا من عشية اليوم الإثنين، تحت إشراف المدرب الجديد للفريق، الصربى ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، تحضيرا لمباراة مصر المقاصة القادمة، التي ستقام في ملعب “برج العرب”، في إطار ثمن نهائي كأس مصر.
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