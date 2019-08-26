بعد إجرائه لعملية على القلب..الملك يراسل العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس ويخاطبه بـ”صديقي الكبير”

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل المملكة الإسبانية السابق، الملك خوان كارلوس الأول، وذلك على إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له على مستوى القلب.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنني لأشاطركم وأسرتكم الملكية الجليلة فرحة نجاح هذه العملية، راجيا لجلالتكم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية”.

وأضاف الملك “وإذ أجدد لكم الإعراب عن ارتياحي وانشغالي بصحتكم الغالية، أرجو أن تتفضلوا، صديقي الكبير، بقبول أزكى تحياتي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.

وخضع الملك الأب الإسباني، خوان كارلوس الأول، أمس السبت، لعملية جراحية على القلب في مستشفى خاص ببلاده.

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وقالت متحدثة باسم المستشفى إن الملك الأب البالغ من العمر 81 عاما، خضع لعملية في الشريان التاجي للقلب، مؤكدة أن العملية كانت ناجحة، دون وقوع أي مشاكل، وتم نقل الملك إلى قسم العناية المركزة لمتابعة وضعه.

وسبق أن أفادت وكالة Europa Press بأن هذه العملية الجراحية كانت مقررة منذ زمن.

وحكم الملك خوان كارلوس إسبانيا على مدى 39 عاما، منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو عام 1975، وتنازل عن الحكم في عام 2014 لصالح نجله فيليب، وفي وقت سابق من العام الجاري أعلنت الأسرة المالكة أن الملك الأب خوان كارلوس يتوقف عن أداء المسؤوليات الاجتماعية المترتبة عليه اعتبارا من أوائل يونيو.