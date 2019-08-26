يوفنتوس يتمسك بضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يصر على التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن وجود إيفان راكيتيتش على مقاعد بدلاء برشلونة في أول مباراتين للبلوغرانا بمنافسات الليغا أمام أتلتيك بيلباو وريال بيتيس، أعاد فتح شائعات رحيله عن البارسا هذا الصيف.
وأضافت أن يوفنتوس لا يزال يواصل مطاردته للاعب الكرواتي، لا سيما وأنه كان هدفًا أساسيًا للسيدة العجوز لفترة طويلة.
وتابعت الصحيفة أن النادي الإيطالي يُصر على محاولة إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة، ينتقل بمقتضاها راكيتيتش للسيدة العجوز مقابل رحيل إيمري كان للفريق الكاتالوني.
ونوهت الصحيفة أنه حال رغب راكيتيتش في مغادرة برشلونة، فإن يوفنتوس سيكون عليه شراء اللاعب الكرواتي مقابل مبلغ مالي.
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