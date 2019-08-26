السودان: 37 قتيلا في اشتباكات قبلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت لجنة طبية سودانية، اليوم الإثنين، إن 37 شخصا، على الأقل، قتلوا، وأصيب أكثر من 200 آخرين، في اشتباكات بين قبيلتين في ولاية البحر الأحمر، لم تتضح أسبابها بعد.

وكانت قد اندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد.

ونشرت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاجات حصيلة الاشتباكات في بيان يعدد القتلى في ثلاثة مستشفيات في بورتسودان: "126 جريحا و 34 قتيلًا" في إحدى المؤسسات و "75 جريحا وثلاثة قتلى" "في اثنتين أخريين.

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وكانت السلطات الانتقالية أعلنت حال الطوارئ الأحد في الولاية، وأمرت بإجراء تحقيق في أعمال العنف، مشيرة إلى مقتل 16 شخصا. وأكدت إرسال تعزيزات أمنية لاحتواء ما حدث.

وأفاد بيان إن "مجلس السيادة قرر إقالة والي البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية"، مضيفا أن المجلس "أمر بتفعيل حال الطوارئ (في ولاية البحر الأحمر) وتشكيل لجنة تحقيق".

وأشار إلى أن السلطات "تحرّت للمرة الأولى استخدام الأسلحة النارية في القتال، ما يكشف عن وجود تدخلات داخلية وخارجية لإذكاء النزاع".