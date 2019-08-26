الحريري يطالب المجتمع الدولي بإدانة اعتداء إسرائيل

قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، الإثنين، إن إسرائيل ارتكبت انتهاكا واضحا لسيادة لبنان بهجوم الطائرات المسيرة.

وأوضح الحريري، خلال اجتماعه مع سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن الحكومة اللبنانية تريد تجنب انزلاق الوضع في البلاد إلى "تصعيد خطير"، مطالبا المجتمع الدولي برفض الانتهاك الإسرائيلي الصارخ.

وأضاف الحريري أنه دعا إلى هذا الاجتماع نظرا لخطورة الموقف، بعد قيام إسرائيل بخرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو أرواح المدنيين.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده ستتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الانتهاك الإسرائيلي.

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وأمس الأحد، أعلن الجيش اللبناني اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية فوق الضاحية الجنوبية، موضحا أن إحداهما سقطت، فيما انفجرت الثانية في الأجواء متسببة في أضرار مادية.

ومنذ سقوط الطائرتين، تم تسجيل تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية في منطقة الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت وصيدا في جنوب لبنان.

وحمَّل رئيس الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي وأصدقاء بيروت في العالم مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها.

واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية "إعلان حرب" يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في تغريدات على موقع تويتر، أن الرئيس عون أوضح، خلال اجتماعه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، أن "ما حصل هو (إعلان حرب) يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".