عون يدعو لاجتماع طارئ لـ"الأعلى للدفاع" لبحث اعتداء إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع غدا الثلاثاء لبحث تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين على بيروت والبقاع.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدات على موقع تويتر الإثنين "أن الرئيس العماد ميشال عون تشاور مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وتقرّر دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ يعقد في قصر بيت الدين غدا الثلاثاء للبحث في تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين على الضاحية الجنوبية من بيروت ومنطقة قوسايا في البقاع".





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واعتبر الرئيس اللبناني الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية "إعلان حرب" يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

وقال خلال اجتماعه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش: "إن ما حصل هو إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وأضاف أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية ومنطقة قوسايا على الحدود اللبنانية - السورية يخالفان الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضا".