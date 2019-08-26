الجيش الليبي يقترب من تحرير "غريان" من الإرهاب

أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة القوة الثامنة بالقرب من وسط مدينة غريان (90 ك غرب طرابلس) فيما سيطر موالون للجيش على مقر مديرية الأمن وسط المدينة.

وأوضح بيان غرفة عمليات الكرامة، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، الإثنين، أن الجيش سيطر على منطقتي الكليبة وبني وزير المتاخمتين لمدينة غريان غربي طرابلس، تمهيدا لتحرير المدينة من قبضة المليشيات الإرهابية.

وأضاف بيان الغرفة التابعة للجيش الليبي، أن ضربات الجيش استهدفت المليشيات المتمركزة في هذه المناطق وتعيق تقدم القوات نحو وسط غريان ودمرت أسلحة كورنيت و12 عربة مسلحة تابعة للمليشيات.

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وتابع البيان أن أهالي منطقتي الكليبة وبني وزير التحموا مع القوات المسلحة الليبية معلنين دعمهم لتخليصهم من المليشيات الإرهابية.

ويأتي التقدم بعد سيطرة الجيش على منطقة غوط الريح جنوب غريان؛ ليكمل بذلك الجيش الطوق حول المليشيات التي استولت على المدينة.





وفي 27 يونيو/حزيران الماضي أطلق الجيش الليبي عملية تحت اسم "عاقبة الغدر" لاستعادة مدينة غريان من المليشيات الإرهابية التي استولت عليها في وقت سابق عن طريق الغدر، وارتكبت مجزرة داخل المستشفى بتصفية جنود الجيش المصابين.

وكان الجيش الوطني الليبي دخل المدينة بدون مقاومة بعد يومين من إطلاق عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان واتخذها مركز عمليات ومرتكزا رئيسيا لقواته على الساحل المؤدي إلى العاصمة طرابلس من ناحية الغرب.