ماكرون يعلن التوصل الى اتفاق "جيد جدا" مع ترامب حول الضريبة على شركات الانترنت

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين انه توصل الى "اتفاق جيد جدا" مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الانترنت (غافا)، وهو موضوع خلافي بين باريس وواشنطن.
وقال ماكرون إن دول مجموعة السبع اتفقت على "التوصل الى اتفاق عام 2020 في اطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن ضريبة دولية على شركات الانترنت واليوم الذي ستطبق فيه مشيرا الى ان فرنسا "ستلغي" الضريبة التي تفرضها.
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