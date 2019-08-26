روسيا.. اكتشاف العديد من النظائر المشعة إثر الحادث النووي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

كشفت هيئة تابعة للحكومة الروسية، معنية بمراقبة البيئة، اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف العديد من النظائر المختلفة، في أعقاب الحادث النووي الذي وقع في منشأة عسكرية في وقت سابق من أغسطس الجاري.

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وقالت إدارة الطقس الرسمية في روسيا (روشيدروميت)، في بيان لها، إنه قد تم اكتشاف نظائر السترونتيوم 91 والباريوم 139 والباريوم 140 واللانثانوم 140، في أعقاب الحادث الذي وقع في الثامن من أغسطس بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في شمال غرب البلاد.

وأوضحت إدارة الطقس أن العمر النصفي الإشعاعي لنظائر الباريوم 140 – الأطول بينهم – يبلغ نحو 13 يوما، مضيفة أن الوضع قد استقر.

وكانت الدولة الروسية، أقرت بمقتل العديد من العمال إثر انفجار محرك تجريبي بمكون نووي في المنشأة.