الان تتابع وزير الدفاع اليمني يوجه بوقف إطلاق النار بثلاث محافظات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بأن توجيه وزير الدفاع جاء استجابةً لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اليمني يوجه بوقف إطلاق النار بثلاث محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.