وفد سياسي أوروبي يزور دمشق غدًا

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

كشف نواب في البرلمان الأوروبي عن حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني، قيامهم بزيارة إلى دمشق غدا.



وقال متحدث باسم كتلة "الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لـوكالة "سبوتنيك"، "أؤكد أن مثل هذه الزيارة ستتم، خاصةً أن مجموعة النواب ستضم تياري مارياني [الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي] ، وفيرجيني جورون، ونيكولا باي [النائبان الأوروبيان من حزب التجمع الوطني] بقدر ما أعرف لن تشمل الزيارة التفاوض، ولكن بشكل أساسي الاجتماعات والزيارات والتبادلات مع السياسيين والجمعيات". ويبدأ الوفد زيارته غدا الثلاثاء 27 آب/ أغسطس وتمتد إلى أوائل شهر أيلول/ سبتمبر.

وتتزامن الزيارة مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي الذي يشكل أحد أهم الأحداث الاقتصادية في الشرق الأوسط ... وتمكن المعرض من استئناف نشاطه بعد توقف دام 6 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ بداية عام 2011.