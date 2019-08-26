برلمانيون أردنيون يشيدون بالدعم الإماراتي

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أكد رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – الإماراتية، المحامي زيد الشوابكة، عمق علاقات الأخوة التي تجمع الأردن بالإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياها بالمميزة القابلة للبناء بما يخدم المصالح العليا المشتركة.



وقال إن تلك العلاقات تشكل أنموذجاً في العمل العربي المشترك، مؤكداً حرص الأردن قيادة وبرلماناً وحكومة على تعزيزها، لافتاً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الإثنين لمقر السفارة الإماراتية في عمان، حيث قدم الشوابكة وأعضاء اللجنة التهنئة والتبريك للسفير أحمد علي البلوشي بمناسبة تعيينه سفيراً لل‘مارات لدى المملكة، متمنين له دوام التقدم والتوفيق في عمله بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين.

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وأعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم وتثمينهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على دعمها المستمر للأردن، مؤكدين أن الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين متينة تقوم على التنسيق والتشاور المستمر تجاه العديد من القضايا والمواقف ذات الاهتمام المتبادل بخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، ثمن البلوشي الدور الذي تضطلع به المملكة، بقيادة الملك عبدالله الثاني، الحكيمة حيال العديد من القضايا والمواقف الداعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى التنسيق العالي القائم بين قيادة البلدين الحكيمة حيال العديد من قضايا المنطقة. كما أكد تقدير الامارات لمواقف مجلس النواب الثابتة في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا العربية.

وأعرب البلوشي عن حرص الإمارات على تعزيز علاقات الأخوة وتقديم مختلف التسهيلات للأشقاء الأردنيين بما يخدم المصالح العليا لكلا البلدين الشقيقين، لافتا إلى المستوى المميز الذي عكسه الأردنيون المقيمين بالإمارات من خبرات ومؤهلات عالية ساهمت بدورها الى جانب أشقائهم الإماراتيين في نماء وازدهار الدولة.

وضم الوفد كلاً من النواب: محمد العياصرة والدكتورة صباح الشعار وإنصاف الخوالدة وشاهه أبو شوشة.