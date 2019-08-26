السفارة السعودية في تركيا تعلن العثور على المواطنة المختفية باسطنبول

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب متابعات_الخليج 365

أصدرت السفارة السعودية في تركيا بياناً بشأن اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في إسطنبول.



ونشرت السفارة السعودية في العاصمة التركية أنقرة بياناً على تويتر أشارت فيه إلى أن فريقاً خاصاً تابع قضية المواطنة السعودية المختفية، عبير العنزي، حتى تم العثور عليها بصحة جيدة، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وجاء في البيان "منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية".

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وأضافت السفارة السعودية "وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019، وهي بصحة جيدة"، مشيرةً إلى أنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتها إلى السعودية في أقرب وقت.

ويذكر بأن شقيق الفتاة قال عبر حسابه في تويتر إنها "اختفت بتاريخ 14 أغسطس (آب) في إسطنبول حيث كانت تقضي الإجازة بصحبة زوجها وأولادها".