شكرا لقرائتكم خبر عن استجابةً لدعوة «التحالف».. وزير الدفاع اليمني يوجه بوقف إطلاق النار بـ 3 محافظات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن توجيه وزير الدفاع جاء استجابةً لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن توجيه وزير الدفاع جاء استجابةً لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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