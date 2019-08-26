ترمب: قمة السبع حققت تقدما كبيرا في الأزمة الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بياريتز

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأوجه التقدم التي حققتها قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع «جي7» في الأزمة الإيرانية.

وقال ترمب أمس على هامش لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «لقد كان لدينا الكثير من الاتفاق، حتى فيما يتعلق بإيران»، وأكد أنه كان هناك «تقدم كبير» فيما يتعلق بها، وقال «لدينا قمة جي7 ناجحة للغاية».

يذكر أن فرنسا دعت بشكل مفاجئ تماما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لحضور مباحثات انعقدت على هامش القمة في مدينة بياريتز الفرنسية، وغادر ظريف المدينة أمس الأول.

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يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شددت أكثر من مرة على أن إيران هي العدو الأول في المنطقة بسبب دعمها المتواصل للإرهاب وعملها على زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة والفوضى في مناطق كثيرة بالعالم.

وفي الإطار نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس، إن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى فرنسا لا علاقة لها بقمة مجموعة السبع، وإن الزيارة كانت بناء على طلب من الجانب الفرنسي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن ربيعي القول «لم تكن هناك أي رغبة للقاء أي مسؤول أمريكي، وليس لدينا أي دور في مفاوضات فرنسا وأمريكا ومجموعة السبع».

وتعقيبا على رفض دوائر إيرانية للزيارة ووصفها بأنها غير لائقة، قال المتحدث «لقد أوضحت موقف الحكومة حول هذه الزيارة، نحن لا نلعب في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكننا نريدهم أن يجلسوا ويفكروا في موضوع إقرار حقوقنا المشروعة».