روحاني: مواجهة القوى العظمى لن تحقق شيئا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة للخداع، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني دعمه للجهود الدبلوماسية في حل النزاع مع الولايات المتحدة.

وقال أمس «إذا اتضح لي أنه بإمكاني حل مشكلات الإيرانيين بلقاء، فإنني سأفعل ذلك بالتأكيد»، مضيفا أن مقاومة القوى العظمى فقط لن تحقق شيئا، مؤكدا ضرورة أن تبحث الحكومة في الوقت نفسه عن حلول لجميع المشكلات، وقال «من بين ذلك الدبلوماسية أيضا، طالما أن هذا يخدم المصالح القومية».

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وذكر روحاني أن المفاوضات ليس بإمكانها تحقيق النجاح بنسبة 100%، وقال «من الممكن أن نسلك مسارا ننجح فيه 100% أو لا ننجح. ينبغي لنا القيام بعملنا. فحيثما يكون هناك احتمال للنجاح ليس بنسبة 90% بل بنسبة 10 أو 20%، يجب أن نبذل جهودنا ونمضي الى الأمام، ولا يجب أن نفقد الفرص».

ودافع روحاني عن زيارة وزير خارجيته محمد جواد ظريف لمدينة بياريتز الفرنسية، حيث مقر انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، وقال «كان هذا عقب التشاور وبالتوافق مع دبلوماسيتنا النشطة».

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إيران عدوا، ووضع ترمب ظريف على قائمة العقوبات الأمريكية في نهاية يوليو الماضي.