شكرا لقرائتكم ترمب: إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أنه إذا كانت الظروف جيدة فسأكون سعيداً بلقاء الرئيس الإيراني.

وأكد الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحافي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة السبع في باريس أنه لا يريد تغيير النظام في إيران، ولكنه يريد ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً.

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وطالب الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي إيران بضرورة وقف تهديد استقرار منطقة الخليج، مشيراً إلى أنه "ساد بعض التوتر في مستهل قمة"الدول السبع"، نتيجة الكثير من الأفكار المتضاربة لكننا حرصنا على تقديم رسالة وحدة".

وقال ماكرون إن الاتفاق بين ترمب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحاً "أننا تبادلنا الحديث بشأن إيران وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتاً إلى "أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني بحضوري".

وأشار إلى "أننا متفقون مع ترمب على ضرورة ألا تحصل إيران مطلقاً على أسلحة نووية"، موضحاً: "إنني تحدثت إلى روحاني وأبلغته بأنه إذا التقى ترمب فيمكن التوصل إلى اتفاق".