LAU ومصلحة الليطاني باشرتا تنفيذ اتفاقية التعاون

باشر طلاب ​كلية الهندسة​ في الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية LAU إجراء الدراسات والاختبارات على عينات صرف صناعي جمعوها مع خبراء "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​"، من مرافق في منطقة حوض نهر الليطاني في سهل ​البقاع​ الاعلى. وتندرج هذه الانشطة البحثية - العلمية في سياق تنفيذ بنود اتفاقية التعاون بين الجامعة و​مصلحة الليطاني​ بتمويل من "​الوكالة الاميركية للتنمية الدولية​" USAID، وبالتعاون مع خبراء من جامعة ​واشنطن​ Washington State University - قسم الهندسة البيولوجية والكيميائية.

وتهدف الاتفاقية الى التعاون في مجال تحاليل ​المياه​ التي تصب في حوض نهر الليطاني، من خلال أخذ عينات من مياه الصرف الصناعي لتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع مشكلة تلوث النهر الاكبر في لبنان واستنادا الى احكام الاتفاق، فقد واكبت المصلحة ​الطلاب​ الى عدد من المرافق الصناعية - الانتاجية حيث تم أخذ العينات اللازمة، التي تم نقلها الى مختبرات LAU في حرم جبيل الجامعي حيث يتوقع ان يقوم الباحثون في الجامعة بمقارنة النتائج مع المواصفات المختلفة.