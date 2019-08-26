أهالي دير عمار والقرى المجاورة تقدموا بعريضة للحريري: نرفض إقامة محرقة بالمنطقة

تقدم أبناء وفعاليات ومخاتير والناشطين البيئيين و​المجتمع المدني​ في ​دير عمار​ و​المنية​ و​البداوي​ ومركبتا وبرج اليهودية الى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ والوزراء بعريضة على اقامة محرقة للنفايات لمنطقة شمال بيروت في بلدة دير عمار، قائلين "لما كانت خارطة الطريق المقدمة من قبل وزير ​البيئة​ تتضمن اقامة محرقة لنفايات شمال بيروت في بلدة دير عمار ولما كانت ديرعمار قد تحملت لاكثر من عشرين عاماً ولا تزال ​التلوث​ الناجم عن شركة دير عمار 1 إضافة الى ما سيُحدثه ​معمل دير عمار​ 2 من ضرر مضاعف على أبناء منطقه المنية الادارية، ولما كانت المحرقة المقترحة سيتم إنشاؤها بجوار منطقة سكنية يقطنها اكثر من ربع مليون انسان، ولما كانت هذه المحرقة جزء من الخطة البيئية التي ستناقش الثلاثاء الواقع في 27/8/2019".

وتوجهت الفعاليات إلى الحريري بالقول "جئنا إليكم بكتابنا هذا نعلمكم بأننا نحن أبناء وفعاليات ومخاتير والمجتمع المدني ورجال الدين في بلدة دير عمار وجوارها نرفض إقامة محرقة في دير عمار رفضاً قاطعاً ونرجو من حضرتكم إخراج هذا الموضوع من التداول وعدم طرحه أصلا على جدول أعمال أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء".