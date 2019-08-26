الكتلة الوطنية: لخلوة مغلقة لا تنتهي إلا بإستراتيجية دفاعية

أكد "حزب الكتلة الوطنيّة ال​لبنان​يّة" أن "بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي طال منطقة الضاحية الجنوبيّة ل​بيروت​، موقفه الثابت القاضي بأنّ أيّ اعتداء على أيّ بقعة أرض في لبنان يعتبر اعتداء على لبنان كلّه"، لافتاً إلى "رفضه المطلق لفصل اللبنانيّين بين فئات مستهدفة وغيرها محيّدَة".

وشدّد الحزب، في بيان له على أن "الدفاع عن لبنان هو واجب كلّ اللبنانيين وليس فئة واحدة"، مكرّرًا موقفه من أنّه على "الأحزاب – ​الطوائف​" إعادة بناء الثقة بين بعضها، والاجتماع في خلوةٍ مغلقة لا تنتهي إلاّ بوضع "استراتيجيّة دفاعيّة" ترسم الخطوات العمليّة لإيلاء مهمّة الدفاع عن لبنان لجيشه المؤسسة الحاضنة للبنانيين جميعا.

ونبه الحزب إلى أنه "في حال بقيت الثقة مفقودة، فعندها سواء أكنا مع مقاومة أم من دونها، ومع جيش أم من دونه، فلن يبقى لبنان".

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