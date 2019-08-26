موسى: من حق اللبنانيين مواجهة العدوان الاسرائيلي بكل الوسائل المشروعة

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​ميشال موسى​ ان "الاعتداءات الاسرائيلية المتجددة على الأراضي اللبنانية هي محاولة فاشلة للعودة بالأوضاع الى سنوات ما قبل التحرير"، معتبرا ان "مثل هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، ما دامت تواجه بموقف وطني رسمي وشعبي داعم للجيش و​المقاومة​"، مشددا على "حق اللبنانيين في مواجهة العدوان بكل الوسائل المشروعة".

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