سكاف: متى سيضرب الرئيس عون رجله بالارض ويستلم زمام الأمور؟

علّقت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف على الاوضاع الامنية التي يشهدها لبنان منذ ليل السبت - الاحد. وسألت "أين الدولة؟ وأي العهد القوي؟ لماذا هذا الصمت والهروب من المسؤولية في وقت البلد كله يقف على حافة الانفجار؟ من يحمي البلد؟".
كما سألت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "متى فخامة الرئيس ميشال عون سيضرب رجله بالارض ويستلم زمام الأمور؟ ولماذا لم تكلف الحكومة خاطرها كي تجتمع وتتخد اجراءات وتطمئن اللبنانيين؟".
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