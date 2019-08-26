"الحشد الشعبي" يتعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق أحد مقراته في نينوى

أعلنت قيادة عمليات "​الحشد الشعبي​" في ​نينوى​ عن معالجة ​طائرة​ مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها. وذكر بيان نشرته مديرية الإعلام التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، إن "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق إحدى مقراتها". وأشار البيان إلى أنه "وبعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها تم معالجتها فورا بسلاح مقاومة الطائرات". وأكد الحشد أنه أجبر الطائرة المجهولة على الانسحاب وسط غطاء ناري كثيف.

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