اصطدام بين طائرتين سعودية وإثيوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

وقع ​حادث اصطدام​ بين جناح ​طائرة​ تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. ووقع الحادث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، التي اصطدمت بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.

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