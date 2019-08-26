أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن "​روسيا​ سترد على انسحاب ​الولايات المتحدة​ من معاهدة التخلص من ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى وتجارب الصواريخ الأخيرة".

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت صدرت تكليفات ل​وزارة الدفاع​ بإعداد رد على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتجارب الصواريخ الأخيرة، مشدداً على أنه "ألم تسمعوا تكليفات الرئيس؟ تم إصدارها، بالطبع".

وأكد أنه "دون شك سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بشأن إعداد الرد المناسب على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيراً الى أنه "بالنسبة للرد بالمثل، لا يوجد أي شك بأننا سنرد وسنتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: روسيا سترد على تجارب الصواريخ الأميركية الأخيرة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.